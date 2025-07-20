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Почти столетний Mercedes-Benz протаранил стену часовни в Словакии

В Словакии антикварный Mercedes-Benz протаранил забор и стену часовни
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FB/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

В Словакии водитель антикварного Mercedes-Benz 1929 года выпуска не справился с управлением, снес металлический забор и врезался в стену часовни. Об этом сообщает noviny.sk.

Авария произошла в пятницу, 18 июля в городе Раец. Там проходил автопробег старинных автомобилей Elegance Tour Slovakia.

«В момент аварии в роскошном ретро-автомобиле находились два человека. Один из них получил травмы и получил медицинскую помощь на месте. Пожарные закрепили поврежденный автомобиль и провели мероприятия по тушению пожара. Авария сопровождалась утечкой эксплуатационных жидкостей, которые пожарные убрали с проезжей части», — отмечается в публикации.

На кадрах, опубликованных изданием Novy Cas, видно, что черный кабриолет повис на небольшом заборе, наклонившись на левую сторону. Правой стороной он врезался в стену часовни.

Ранее на видео попала обнаженная краснодарка, которая станцевала на капоте черного Mercedes.

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