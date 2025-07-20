На видео попала обнаженная краснодарка, станцевавшая на капоте черного Mercedes

В Краснодаре обнаженная девушка станцевала на капоте Mercedes и попала на видео

В Краснодаре полиция проводит проверку из-за обнаженной девушки, станцевавшей на капоте черного Mercedes-Benz. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МВД.

«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, устанавливается личность девушки», — отмечается в сообщении.

Ей грозит административная ответственность по статье о мелком хулиганстве, уточнили в полиции.

Видеозапись с танцами на капоте опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар».

«На улице Красной, оседлав капот чёрного «Мерседеса», обнажённая гурия выплясывает различные па. Ночным гулякам явно зашло–публики собралось достаточно для столь позднего часа», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что девушка танцует на капоте автомобиля, припаркованного на пешеходном переходе. При этом она размахивает одеждой.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре 15-летняя девушка вышла из машины на ходу.