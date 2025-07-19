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В России утвердили новые правила пропуска спецтранспорта

Минтранс уточнил правила пропуска машин скорых и пожарных на дорогах
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ утвердило уточненные правила пропуска спецтранспорта на автодорогах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса.

Изменения касаются машин скорой помощи, пожарных, полиции и иных экстренных служб. Новые нормы конкретизируют действия водителей: при приближении спецтранспорта необходимо перестроиться на соседнюю полосу или съехать на обочину. Если транспорт движется по смежной полосе, достаточно не создавать помех.

В ведомстве подчеркнули, что закон не вводит новые категории ТС с проблесковыми маячками и не расширяет их привилегии. Четкий алгоритм действий исключит спорные ситуации, которые возникали из-за неоднозначности формулировок. Поясняется, что выполнение маневра будет означать, что водитель полностью исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности.

В июне правительство России одобрило поправки, ужесточающие наказание за непропуск автомобилей с мигалками, не относящихся к полиции, скорой помощи и пожарным. Речь идет о персональном транспорте, на котором ездят чиновники и их сопровождение. Тем, кто не уступит этим автомобилям дорогу, придется заплатить 7,5 тыс. рублей или распрощаться на год с правами. Юристы и правозащитники в беседе с «Газетой.Ru» осудили эту инициативу.

Ранее в России начали действовать новые размеры штрафов за нарушения ПДД.

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