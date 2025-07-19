В России изменят медпротивопоказания для водителей с 1 сентября

Депутат Огуль: с 1 сентября изменятся противопоказания к управлению автомобилем

С 1 сентября 2025 года в России изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, в перечень войдут общие расстройства психологического развития, включая аутизм. Он объяснил, что подобные расстройства могут сильно сказаться на способности человека безопасно управлять транспортным средством.

Также в списке противопоказаний уже имеющийся термин «ахроматопсия» (редкое заболевание с черно-белым зрением) заменят на «аномалии цветового зрения» для охвата более широкого спектра нарушений.

«Это также представляется разумным, поскольку позволяет охватить более широкий спектр нарушений цветовосприятия, которые могут представлять опасность на дороге», — отметил депутат.

По словам парламентария, изменения направлены на уточнение норм и не вызовут серьезных потрясений для водителей. Основная цель — повышение безопасности дорожного движения.

Ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров рассказывал, что в перечень медицинских противопоказаний 2025 года был приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней.

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