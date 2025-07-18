Автомобилистам назвали неожиданный способ охладить двигатель в жару

Вопреки расхожему мнению, что кондиционер в жару лишь нагружает двигатель автомобиля, его можно включать. Более того, он позволяет ощутимо снизить температуру мотора. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас.

«Рекомендую всегда в пробке включать кондиционер, даже если для этого есть какие-то физиологические препятствия. Если у вас болит горло, например, кондиционер можно включить на более высокую температуру. Даже если он будет охлаждать совсем минимально, вентилятор будет работать практически непрерывно», — сказал специалист.

Он добавил, что владельцам возрастных автомобилей не стоит злоупотреблять резкими маневрами в жару, поскольку изношенная система охлаждения может не справиться.

До этого эксперты объяснили, как ездить на машине в жару, не причинив вреда ни себе, ни транспортному средству. Перед поездкой, особенно если автомобиль стоял на солнце, специалисты советуют выпустить из салона горячий воздух, открыв все окна и двери. Кондиционер при этом не стоит сразу включать на низкие температуры, а охлаждать салон постепенно.

Если предстоит дальняя поездка, следует спланировать свой путь так, чтобы большая его часть приходилась на раннее утро и вечер — когда активность солнца минимальна. Кроме того, не стоит забывать о перерывах каждые два-три часа. Машину при этом желательно останавливать в тени и проветривать салон. Также важно пить достаточное количество воды.

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