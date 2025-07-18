На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобилистам назвали неожиданный способ охладить двигатель в жару

Автоэксперт Балабас посоветовал в жару включать кондиционер в автомобиле
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Вопреки расхожему мнению, что кондиционер в жару лишь нагружает двигатель автомобиля, его можно включать. Более того, он позволяет ощутимо снизить температуру мотора. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас.

«Рекомендую всегда в пробке включать кондиционер, даже если для этого есть какие-то физиологические препятствия. Если у вас болит горло, например, кондиционер можно включить на более высокую температуру. Даже если он будет охлаждать совсем минимально, вентилятор будет работать практически непрерывно», — сказал специалист.

Он добавил, что владельцам возрастных автомобилей не стоит злоупотреблять резкими маневрами в жару, поскольку изношенная система охлаждения может не справиться.

До этого эксперты объяснили, как ездить на машине в жару, не причинив вреда ни себе, ни транспортному средству. Перед поездкой, особенно если автомобиль стоял на солнце, специалисты советуют выпустить из салона горячий воздух, открыв все окна и двери. Кондиционер при этом не стоит сразу включать на низкие температуры, а охлаждать салон постепенно.

Если предстоит дальняя поездка, следует спланировать свой путь так, чтобы большая его часть приходилась на раннее утро и вечер — когда активность солнца минимальна. Кроме того, не стоит забывать о перерывах каждые два-три часа. Машину при этом желательно останавливать в тени и проветривать салон. Также важно пить достаточное количество воды.

Ранее автолюбителей предупредили об опасности при перевозке животных в машине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами