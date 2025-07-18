На МКАД водителя зажало в фургоне после жесткого ДТП с Hyundai Porter

На МКАД произошла жесткая авария Hyundai и автокрана, водитель зажат в фургоне

В Москве на МКАД произошло ДТП с Hyundai и автокраном. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Hyundai Porter и автокран попали в ДТП при съезде с МКАД на Ленинский проспект. В результате серьезно пострадал один человек, он зажат в фургоне», — говорится в сообщении.

По информации канала, на место аварии прибыли спасатели, которые в настоящее время пытаются деблокировать человека.

До этого сообщалось, что в Москве автомобильная авария с участием трех машин парализовала движение транспорта.

«В районе д. 4 на ул. 1905 года произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По информации канала «Дептран.Оперативно», движение автомобилей в сторону улицы Ходынская было затруднено на полтора километра затруднено и осуществлялось по встречной полосе.

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