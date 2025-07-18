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В Москве массовое ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве автомобильная авария с участием трех машин парализовала движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В районе д. 4 на ул. 1905 года произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время движение автомобилей в сторону улицы Ходынская на полтора километра затруднено и осуществляется по встречной полосе. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными на проезжей части, а также выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что ДТП с участием пяти автомобилей затруднилодвижение на Бережковской набережной.

«Пять автомобилей столкнулись на Бережковской набережной в районе дома 14, перекрыто три полосы. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в публикации.

Ранее в Москве водитель ехал на разбитом Lexus без крыши.

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