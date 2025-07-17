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Повышенный штраф за непропуск машины с мигалкой принят Госдумой в основном чтении

Госдума одобрила повышенные штрафы за непропуск машин с мигалками
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Depositphotos

Законопроект, предусматривающий повышение штрафов за непропуск автомобилей со спецсигналами, одобрен Госдумой во втором основном чтении. Об этом сообщает «Интерфакс».

В соответствии с законопроектом, статья 12.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ дополняется новой частью 3. Она предусматривает штраф в 7,5-10 тыс. рублей или лишение прав от 6 месяцев до года за непредоставление преимущества в движении автомобилям без цветографических схем экстренных служб, но с проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемым ими транспортным средствам.

За непропуск машины с цветографической схемой оперативных служб и спецсигналами штраф также составит 7,5-10 тыс. рублей, предусмотрено и лишение прав на 6-12 месяцев. По нынешним нормам штраф за такое нарушение составляет 4,5-7,5 тыс. рублей.

Ранее в Москве водитель BMW отстрелил часть носа водителю Toyota.

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