Повышенный штраф за непропуск машины с мигалкой принят Госдумой в основном чтении

Законопроект, предусматривающий повышение штрафов за непропуск автомобилей со спецсигналами, одобрен Госдумой во втором основном чтении. Об этом сообщает «Интерфакс».

В соответствии с законопроектом, статья 12.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ дополняется новой частью 3. Она предусматривает штраф в 7,5-10 тыс. рублей или лишение прав от 6 месяцев до года за непредоставление преимущества в движении автомобилям без цветографических схем экстренных служб, но с проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемым ими транспортным средствам.

За непропуск машины с цветографической схемой оперативных служб и спецсигналами штраф также составит 7,5-10 тыс. рублей, предусмотрено и лишение прав на 6-12 месяцев. По нынешним нормам штраф за такое нарушение составляет 4,5-7,5 тыс. рублей.

Ранее в Москве водитель BMW отстрелил часть носа водителю Toyota.