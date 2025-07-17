На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали простые медпрепараты, которые опасны для водителей

Врач Золотарева назвала три простых медпрепарата, которые опасны для водителей
true
true
true
close
Shutterstock

Ряд медпрепаратов, присутствующих практически в каждой аптечке, могут быть опасны для автомобилистов. Среди них капли в нос, антигистаминные препараты первого поколения и успокоительные. Об этом сообщает «Авто Mail» со ссылкой на врача-кардиолога медцентра «СМ-Клиника» Наталию Золотареву.

«Эти сосудосуживающие средства, регулярно попадая в кровь, могут вызывать системные эффекты: головокружение, повышение давления, тахикардию и нервозность или, наоборот, неожиданную вялость и заторможенность. Все это резко снижает концентрацию и скорость реакции на дороге», — рассказала Золотарева об эффекте сосудосуживающих капель в нос с афазолином и ксилометазолином (Нафтизин, Галазолин и аналоги).

Классические антигистаминные препараты (Супрастин, Димедрол, Тавегил, Диазолин) замедляют реакцию, а также ухудшают внимание и координацию, что может быть критично для водителей, предупредила врач. Опасны для водителей успокаивающие настойки валерианы и пустырника, а также препараты из этих трав в таблетках, добавила она.

«Они вызывают вялость, сонливость, замедляют мыслительные процессы и реакцию. Регулярный прием даже микродоз может накапливать эффект. За рулем нужна бдительность, а не расслабленность», — заключила Золотарева.

Ранее в Таиланде мотоциклист покалечил лицо о плод дуриана в кузове пикапа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами