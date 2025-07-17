Россиянам назвали простые медпрепараты, которые опасны для водителей

Врач Золотарева назвала три простых медпрепарата, которые опасны для водителей

Ряд медпрепаратов, присутствующих практически в каждой аптечке, могут быть опасны для автомобилистов. Среди них капли в нос, антигистаминные препараты первого поколения и успокоительные. Об этом сообщает «Авто Mail» со ссылкой на врача-кардиолога медцентра «СМ-Клиника» Наталию Золотареву.

«Эти сосудосуживающие средства, регулярно попадая в кровь, могут вызывать системные эффекты: головокружение, повышение давления, тахикардию и нервозность или, наоборот, неожиданную вялость и заторможенность. Все это резко снижает концентрацию и скорость реакции на дороге», — рассказала Золотарева об эффекте сосудосуживающих капель в нос с афазолином и ксилометазолином (Нафтизин, Галазолин и аналоги).

Классические антигистаминные препараты (Супрастин, Димедрол, Тавегил, Диазолин) замедляют реакцию, а также ухудшают внимание и координацию, что может быть критично для водителей, предупредила врач. Опасны для водителей успокаивающие настойки валерианы и пустырника, а также препараты из этих трав в таблетках, добавила она.

«Они вызывают вялость, сонливость, замедляют мыслительные процессы и реакцию. Регулярный прием даже микродоз может накапливать эффект. За рулем нужна бдительность, а не расслабленность», — заключила Золотарева.

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