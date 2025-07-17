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Таксист накормил москвичку салом, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как таксист угощал девушку салом на сидении
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В Москве таксист дал своей пассажирке перекусить. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там Москва».

«Таксист накормил москвичку солеными огурцами с салом и хлебом», — говорится в сообщении.

Пассажирка сняла происходящее на видео. На кадрах видно, как москвичка ест бутерброд, а рядом стоит банка с солеными огурцами. Она также показывает, что во время движения автомобиля таксист ест овощи из такой же банки.

До этого сообщалось, что в Москве водитель на Toyota не пропускалавтомобиль скорой помощи, спешивший к человеку.

«Это был экстренный вызов. Мы спешили к пациенту с высоким артериальным давлением на улицу Архитектора Щусева. Приехали, успели по итогу. Врач ушел к пациенту», – рассказал водитель скорой.

По его словам, инцидент произошел на ТТК в сторону Ленинского проспекта. В момент движения автомобиль Toyota перекрыл машине экстренных служб проезд. Для того, что москвич уступил дорогу, водителю пришлось включать громкоговоритель.

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