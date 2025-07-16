«Повод был выдуманным»: гаишник задержал бывшего мужа своей жены, ветерана СВО

В Воронежской области инспектор ГИБДД забрал ребенка из машины бойца СВО, который оказался бывшим мужем его жены. Об этом пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что версии произошедшего у военкоров и супруги гаишника разнятся.

«Владимир — боец СВО из Курской области. 13 июля он находился в командировке в Воронежской области и попросил жену увидеться с сыном. Бывшая разрешила, но в ситуацию вмешался её новый муж — инспектор ГИБДД. Он остановил машину Владимира, когда тот ехал с ребенком. Повод, якобы, был выдуманным — полицейскому показалось, что Владимир находился в состоянии опьянения», — говорится в публикации.

В результате ребенка отвезли к матери, а бойца СВО отправили на медосвидетельствование. Результаты анализов показали, что он трезв. Эта новость получила общественный резонанс, в ситуацию даже вмешался депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев.

Однако Оксана, бывшая жена Владимира, рассказала, что ее нынешний муж получил уведомление о «виляющей из стороны в сторону» Lada Niva. Когда инспектор остановил машину, то он увидел за рулем Владимира. По его словам, у водителя были признаки опьянения — в салоне пахло алкоголем, а ребенок не был пристегнут.

Владимир отказался дуть в алкотестер, но согласился на медосвидетельствование. Вечером того же дня боец СВО якобы снова увиделся с сыном. А вот инспектора ГИБДД отправили на полиграф. Его результаты неизвестны.

До этого в подмосковной Балашихе мигранты жестоко избили бойца, получившего ранения на СВО, из-за замечания о парковке их «Газели» на газоне.

«Попытка зафиксировать на камеру этих дикарей и автомобиль, на котором они приехали, закончилась тем, что они у бойца отобрали мобильный телефон. Услышав, что он участник СВО, сказали такую фразу: «Мы вас резали и резать будем!»» — говорится в публикации «Русская Община ZOV»

Ранее были раскрыты детали жестокой расправы над матерью бойца СВО.