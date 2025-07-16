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Выяснилось, какие слова нельзя говорить гаишнику

Юрист Травин: водителя, обозвавшего гаишника без мата, все равно оштрафуют
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Gleb Usovich/Shutterstock/FOTODOM

Если водитель назовет инспектора ГИБДД цензурными, но ругательными словами, его все равно ждет штраф. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Чтобы понять, как квалифицировать и расценивать слова автомобилиста, нужна экспертиза. Она не только решает, содержат ли слова оскорбления, унижения, но и были ли адресованы слова именно сотруднику ГИБДД», — рассказал эксперт.

По его словам, не существует утвержденного МВД или правительством РФ списка нецензурных слов и выражений, которые нельзя говорить сотрудникам ГИБДД. Если водитель назовет гаишника «сволочью», «невменяемым» или «круглым идиотом», то работник правоохранительных органов будет решать, являются ли данные слова унижающими его честь и достоинство. Если сотрудник ГИБДД посчитает, что так водитель оскорбил его, то он обратится в суд. Если экспертиза признает водителя виновным, то, согласно статье 5.61 КоАП РФ, нарушителю выпишут штраф в размере до трех тысяч рублей.

Травин также отметил, что, если водитель выразится в отношении гаишника с использованием ненормативной лексики, то его поступок можно расценить как мелкое хулиганство. По статье 20.1 КоАП РФ, в таком случае автомобилисту выпишут штраф до двух тысяч пятисот рублей или арестуют на 15 суток.

Ранее автогонщик назвал признаки скрученного пробега.

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