Выяснилось, какие слова нельзя говорить гаишнику

Если водитель назовет инспектора ГИБДД цензурными, но ругательными словами, его все равно ждет штраф. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Чтобы понять, как квалифицировать и расценивать слова автомобилиста, нужна экспертиза. Она не только решает, содержат ли слова оскорбления, унижения, но и были ли адресованы слова именно сотруднику ГИБДД», — рассказал эксперт.

По его словам, не существует утвержденного МВД или правительством РФ списка нецензурных слов и выражений, которые нельзя говорить сотрудникам ГИБДД. Если водитель назовет гаишника «сволочью», «невменяемым» или «круглым идиотом», то работник правоохранительных органов будет решать, являются ли данные слова унижающими его честь и достоинство. Если сотрудник ГИБДД посчитает, что так водитель оскорбил его, то он обратится в суд. Если экспертиза признает водителя виновным, то, согласно статье 5.61 КоАП РФ, нарушителю выпишут штраф в размере до трех тысяч рублей.

Травин также отметил, что, если водитель выразится в отношении гаишника с использованием ненормативной лексики, то его поступок можно расценить как мелкое хулиганство. По статье 20.1 КоАП РФ, в таком случае автомобилисту выпишут штраф до двух тысяч пятисот рублей или арестуют на 15 суток.

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