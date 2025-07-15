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«Нюансы не спрячешь»: автогонщик назвал признаки скрученного пробега

Гонщик Сугробов: стертый руль может говорить о скрученном пробеге авто
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Состояние автомобиля отражается в мелочах. Если на приборной панели указан пробег 90 тыс. км, при этом сидения заметно просажены, руль стерт, а педали блестят — эти факторы говорят о том, что владелец автомобиля при продаже обманывает покупателя, заявил «Газете.Ru» автогонщик программы развития российского автоспорта Константин Сугробов.

«У машины с реальными 90 тысячами обивка сидений обычно лишь слегка потерта, без глубоких заломов. Руль может иметь легкие следы использования, но не быть изношенным до основания. Если накладка на рычаг коробки передач или кнопки в салоне сильно затерты, это также повод задуматься. Проверьте маркировку на стеклах. Если на всех окнах стоит один год выпуска, а лобовое стекло явно свежее — узнайте, почему его заменили. Обратите внимание на фары: если они помутнели и пожелтели, это может говорить о длительной эксплуатации. И наоборот, если машине несколько лет, а оптика выглядит как новая — возможно, она была отполирована или заменена. Оцените состояние шин: протектор может быть глубоким, но, если на боковинах видны микротрещины, резина старая и не менялась, несмотря на якобы небольшой пробег (значит, пробег может быть скручен — прим. ред.)», — посоветовал он.

Гонщик подчеркнул, что также необходимо заглянуть в моторный отсек. По его словам, если даже двигатель вымыт – на стыках и болтах можно заметить следы эксплуатации.

«Автомобиль с честным пробегом в 150 тыс. км не будет выглядеть как новый. И, наконец, прислушайтесь к поведению машины в движении: плавность переключений, реакция на педаль газа, вибрации — все это может косвенно указывать на реальный пробег. Эти нюансы не спрячешь — они считываются внимательным водителем», — сказа он.

Ранее эксперт рассказал о возможных поломках после затопления машины ливнем.

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