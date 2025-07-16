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В Приморье на видео попал «КамАЗ», спровоцировавший жесткое ДТП с Mazda и Toyota

В Приморье «КамАЗ» вылетел на встречную полосу, где протаранил Mazda и Toyota
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В Спасском районе Приморского края столкнулись «КамАЗ», Mazda Demio и Toyota Caldina. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Водитель КамАЗа, следовавший из г. Владивостока в сторону г. Хабаровска, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с Mazda Demio, в результате опрокидывания Mazda столкнулась с третьим автомобилем», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на обочине стоят две иномарки, получившие серьезные повреждения: у машин смяты капоты, бамперы, разбиты стекла. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части, а «КамАЗ» — выехал с дороги.

По информации канала, ДТП произошло на 481 километре автодороги Хабаровск — Владивосток. В результате аварии три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали двух пассажиров Mazda: мальчика 2014 года рождения и мужчину 2001 года рождения.

Ранее во Владивостоке испуганная корова игнорировала ПДД, и это попало на видео.

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