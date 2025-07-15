В ДТП c электробусами в Москве пострадали 11 человек, в том числе двое детей

Минздрав Московской области: в аварии с электробусами пострадали 11 человек

В Москве на улице Профсоюзной произошло ДТП с участием двух электробусов. В результате получили травмы 11 человек, в том числе двое детей, сообщает в офиицальном Telegram-канале минздрав Московской области.

«‎По предварительной информации, на остановке произошло столкновение, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что все пострадавшие в состоянии средней или легкой степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. На месте находятся девять бригад скорой помощи и специалисты Центра медицины катастроф. Всем раненым оказывают помощь, подчеркнули в областном минздраве.

Позже там сообщили, что одного из пострадавших — трехлетнего ребенка в состоянии средней степени тяжести на вертолете экстренно транспортировали в клинику имени доктора Рошаля.

В пресс-службе ведомства добавили, что угрозы жизни ребенка нет, его состояние оценивают как стабильное.

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Ранее у электрокара, сбившего пешеходов в Москве, нашли штрафы за превышение скорости.