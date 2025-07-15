Россиянам рассказали, как дешевеют Toyota RAV4 и Subaru Forester через 6 лет владения

Toyota RAV4 стал лидером сохранения стоимости через 6 лет эксплуатации

Среди популярных японских кроссоверов и внедорожников Toyota RAV4 лидирует по сохранению остаточной стоимости после шести лет эксплуатации, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

«Лидером по сохранности остаточной стоимости по отношении к цене нового во II квартале 2025 года автомобиля через 6 лет эксплуатации стал Toyota RAV4.Так, продав шестилетний автомобиль, владелец мог приобрести новый Toyota RAV4, доплатив всего 30,8% от его цены во II квартале 2025 года», — отмечается в публикации.

После шести лет эксплуатации внедорожник Toyota Fortuner сохраняет 60% остаточной стоимости, кроссовер Highlander — 68%, кроссовер Subaru Forester — 50%, внедорожник Mitsubishi Pajero Sport — 58%, кроссовер Mazda CX-5 — 63%.

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