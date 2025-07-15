На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как дешевеют Toyota RAV4 и Subaru Forester через 6 лет владения

Toyota RAV4 стал лидером сохранения стоимости через 6 лет эксплуатации
true
true
true
close
Karolis Kavolelis/Shutterstock

Среди популярных японских кроссоверов и внедорожников Toyota RAV4 лидирует по сохранению остаточной стоимости после шести лет эксплуатации, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

«Лидером по сохранности остаточной стоимости по отношении к цене нового во II квартале 2025 года автомобиля через 6 лет эксплуатации стал Toyota RAV4.Так, продав шестилетний автомобиль, владелец мог приобрести новый Toyota RAV4, доплатив всего 30,8% от его цены во II квартале 2025 года», — отмечается в публикации.

После шести лет эксплуатации внедорожник Toyota Fortuner сохраняет 60% остаточной стоимости, кроссовер Highlander — 68%, кроссовер Subaru Forester — 50%, внедорожник Mitsubishi Pajero Sport — 58%, кроссовер Mazda CX-5 — 63%.

Ранее стало известно, как в России подешевели автомобили Geely c января 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами