В Москве бетономешалка раздавила автомобиль и попала на видео

В Москве на видео сняли бетономешалку, упавшую на машину

В Москве бетономешалка упала на автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«На Дмитровке в Туристе бетономешалка упала на машину», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что бетономешалка лежит на крыше автомобиля, вокруг которого ходит сотрудник правоохранительных органов. В результате ДТП машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и сломал бампер. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве семь человек оказались заблокированы в автомобилях после сильного ливня.

«Под удар попали Mini Cooper, Volkswagen и два BMW с людьми во дворе на Автозаводской улице. Чтобы вылезти, им пришлось вызывать спасателей. Застрявших вытащили, сейчас ждут эвакуатор, чтобы достать из луж свои тачки», — рассказали очевидцы.

По их словам, семь человек не смогли самостоятельно открыть двери своих автомобилей.

Ранее пензенец прокатился на аквабайке по затопленным дорогам, и это попало на видео.