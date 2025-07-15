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Во Владивостоке Gelandewagen упал с моста в реку

360.ru: автомобиль Gelandewagen упал с моста в реку во Владивостоке
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360.ru

Во Владивостоке автомобиль Mercedes Benz Gelandewagen упал с моста в реку, инцидент произошел во вторник, 15 июля. Об этом сообщает 360.ru.

По данным телеканала, водитель остался жив. Очевидцы уточнили, что он серьезно не пострадал. На кадрах с места события видно, что иномарка в результате перевернулась на крышу, салон автомобиля наполовину оказался в воде.

Информации об обстоятельствах и причинах аварии нет. Официальные комментарии от МЧС или ГИБДД пока также не поступали.

Накануне в Перми из воды спасли человека, который несколько часов ждал помощи. Публикации об этом появились в локальных Telegram-каналах. Судя по видео, его заметили с борта речного трамвайчика, курсирующего по Каме. Пассажиры поняли, что человек в воде нуждается в помощи и бросили ему спасательный круг. Затем пострадавшего подняли на борт, где его уже ждали медики.

На записи, сделанной очевидцами, видно, что лицо у спасенного сильно опухло, поэтому некоторые предположили, что он спрыгнул с Красавинского моста и ударился при падении. Пострадавший может быть несовершеннолетним, однако эта информация официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что на Сахалине рыбаки сняли на видео рыбалку медведя.

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