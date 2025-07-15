Россиянам назвали регионы, где удвоилось число дорожных камер

В ряде российских регионов в 2025 году увеличилось число дорожных камер, контролирующих нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные региональных властей.

В ряде субъектов число камер заметно увеличилось. К примеру, в Ярославской области за семь месяцев дополнительные комплексы появились еще в 120 местах, всего таких мест сейчас 240», — отмечается в публикации.

В Волгоградской области появилось 261 новая стационарная камера, их количество доведено до 665. В Дагестане число комплексов видеофиксации увеличилось на 334 единицы, до 744. При этом 200 из них еще находятся в процессе ввода в эксплуатацию и пока не фиксируют нарушения. В Приморье заработали 19 дополнительных камер, которые установили в конце 2024 года. Еще 18 камер планируют поставить в краевой столице — Владивостоке.

В Саратовской области парк камер видеофиксации доведен до 751 единицы (установлено 100 новых комплексов). В Москве количество камер не поменялось (работает 3,8 тыс. стационарных комплексов и 60 передвижных), но при этом 450 комплексов заменены новыми.

Ранее появилось видео с ДТП на МКАД, в котором водитель остановившейся машины смог избежать наезда.