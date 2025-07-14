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Названы восемь самых угоняемых в России автомобилей

Страховщики назвали восемь самых угоняемых автомобилей России
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В России наиболее часто пользуются спросом у угонщиков автомобили концернов BMW, Hyundai и Toyota. Об этом говорится в исследовании компании «Ренессанс Страхование», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

«За последние 12 месяцев по доле похищенных автомобилей в общем числе застрахованных лидируют следующие машины: BMW X6 M, Infiniti QX80, Genesis GV80, BMW 7-Series и Range Rover», — рассказал вице-президент компании Сергей Демидов.

Также в антирейтинг страховщика попали модели Hyundai Palisade, BMW X1 и Toyota Land Cruiser.

До этого сообщалось, что число угонов автомобилей в России по итогам первых пяти месяцев 2025 года выросло в 1,3 раза. Самой угоняемой маркой стала Lada, за ней следуют Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ.

Также специалисты сообщили, в каких регионах России чаще всего угоняют автомобили. С большим отрывом лидирует Москва, за ней следует Санкт-Петербург.

Ранее холмчанин в трусах угнал авто, и это попало на видео.

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