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Названы шесть автомобилей, которые подешевели в России

Автоэксперт Мосеев перечислил шесть моделей, которые в июле можно купить дешевле
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Shutterstock/FOTODOM

В России на прошедшей неделе несколько автобрендов изменили ценники на свои модели. Об этом рассказал автоэксперт Олег Мосеев по итогам совместного мониторинга с сервисом CARgument.

«Chery обновила условия на комплектации 2025 года: Tiggo 7L. Цены на комплектации Active FWD, Prime FWD и Ultra FWD снизились на 100 тыс. руб. Скидка на данные комплектации в размере 100 тыс. рублей отменена», — заявил эксперт.

Тем временем Omoda C5 New подешевела на 150 тыс. рублей в комплектациях Drive, Active и Supreme. Автобренд Hongqi увеличил скидки на комплектации 2024 года: теперь HS3 можно приобрести с выгодой в 400 тыс. рублей, а HS5 New — в 380 тыс. рублей.

А вот «Москвич» решил поднять цены на новые модели: «Москвич 3» и «Москвич 3 РУ» подорожали на 48 тыс. рублей.

«Soueast установил скидки на комплектации 2024 года: S07. 100 – 150 тыс. рублей (кроме комплектации Comfort 4WD). S09. 340 – 450 тыс. рублей», — заявил Мосеев.

До этого «Газета.Ru» писала, что бренды, входящие в китайский концерн Great Wall Motors, переписали ценники на большинство моделей. В частности, на все комплектации кроссовера Haval Dargo и Dargo X (2024 и 2025 года производства) рекомендованная розничная цена уменьшилась на 100 тыс. рублей. При этом скидки, которые ранее варьировались в пределах 50–100 тыс. рублей, отменены.

На кроссовер F7, в зависимости от комплектации, цена снижена на 150–200 тыс., на его купеобразную модификацию F7x — на 150 тыс. рублей.

Ранее был назван китайский кроссовер, который подешевел в июле на 150 тысяч рублей.

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