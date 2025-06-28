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Кроссовер Changan Uni-T в России подешевел на 800 тыс. рублей

В России на 800 тыс. рублей подешевел Changan Uni-T
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Changan

В России на 800 тыс. рублей снизилась цена на новые кроссоверы Changan Uni-T 2023 года выпуска. Об этом сообщает Quto.

«Changan распродает одну из своих моделей с огромными скидками. Максимальная выгода в размере 800 тысяч рублей складывается из дополнительной выгоды в 400 тысяч рублей и скидки при оформлении кредита в таком же размере», — отмечается в публикации.

С учетом всех скидок стоимость Uni-T, не проданных с позапрошлого года, составляет от 2,07 млн рублей. Рекомендованная розничная цена на эту модель без скидок достигает 2,87 млн рублей.

Под капотом Changan Uni-T — турбомотор 1.5 мощностью 167 л.с., который агрегатируется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, привод у кроссовера передний.

Ранее в России выставили на продажу «Ниву» без пробега, которая стояла в гараже с 1980 года.

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