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Назван китайский кроссовер, который подешевел в июле на 150 тысяч рублей

Цена Авто: китайский кроссовер Omoda C5 подешевел на 150 тысяч рублей в июле
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Omoda C5 Ресталинг

В России китайский бренд Omoda снизил цены на кроссовер С5. Об этом сообщили эксперты сайта «Цена Авто».

«При этом удешевление коснулось лишь автомобилей с полным приводом. Так, полноприводные версии этой модели стали дешевле на 150 тысяч (минус 4,5 – 5,2%), а их цены теперь находятся в интервале от 2,75 млн до 3,16 млн рублей», — рассказали аналитики.

Ценник на кроссовер Omoda С5 с передним приводом при этом остался неизменным — от 2,57 млн до 2,96 млн рублей.

До этого «Газета.Ru» писала, что бренды, входящие в китайский концерн Great Wall Motors, переписали ценники на большинство моделей. В частности, на все комплектации кроссовера Haval Dargo и Dargo X (2024 и 2025 года производства) рекомендованная розничная цена уменьшилась на 100 тыс. рублей. При этом скидки, которые ранее варьировались в пределах 50–100 тыс. рублей, отменены.

На кроссовер F7, в зависимости от комплектации, цена снижена на 150–200 тыс., на его купеобразную модификацию F7x — на 150 тыс. рублей.

Ранее Nissan прервал производство Murano и Pathfinder из-за пошлин Трампа.

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