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В Приморье за полгода резко вырос импорт авто из Японии и Китая

ТАСС: Владивостокская таможня за полгода оформила 137 тысяч авто
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Cfoto/Global Look Press

В первом полугодии 2025 года в Приморском крае заметно увеличился импорт автомобилей из Японии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Владивостокской таможни, через которую проходит весь японский автоимпорт.

По данным таможни, рост составил около 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — через этот пункт проходит почти весь японский автоимпорт.

Таможня оформила свыше 137 тысяч легковых машин, ввезенных для личного пользования. Большинство из них прибыли из Японии, меньшее количество — из Южной Кореи и Китая.

Рост поставок начался после спада, вызванного японскими экспортными ограничениями. Напомним, что в августе 2024 года Токио запретил поставки в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также всех гибридов и электромобилей. После этого количество ввезенных автомобилей резко сократилось, но с ноября прошлого года поставки начали восстанавливаться.

Отдельно в Уссурийской таможне сообщили, что в регион также активно ввозятся автомобили из Китая. За первые шесть месяцев 2025 года через границу прошло более 17 тысяч китайских машин — в 5,2 раза больше, чем годом ранее. Сумма всех платежей, включая утилизационный сбор, составила около 8 млрд рублей.

Ранее россиянам назвали самые популярные подержанные автомобили в июне.

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