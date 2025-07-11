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Россиянам назвали самые популярные подержанные автомобили в июне

Подержанные модели Hyundai стали самыми популярными у россиян в июне
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Artem Avetisyan/Shutterstock/FOTODOM

Самыми популярными для покупки в июне 2025 года стали автомобили Lada Priora, Hyundai Creta и Kia Rio. Такую статистику сформировал сервис «Авто.ру Бизнес» на основе анализа объявлений от частных продавцов и поступивших им звонков от потенциальных покупателей.

Наибольшую активность покупателей в первые три дня после размещения вызвало объявление о продаже за 350 тыс. рублей седана Lada Priora 2015 года выпуска. Владельцу автомобиля с пробегом 143,5 тыс. км позвонил 91 потенциальный покупатель. На втором месте — предложение о продаже Hyundai Creta 2017 года с пробегом 177 тыс. км и ценой 1,2 млн рублей. На него в первые три дня откликнулись 70 человек.

«Creta — популярный в России кроссовер. Это абсолютно понятная машина, простая в обслуживании, и цена на неё не падает уже продолжительное время», — прокомментировал ситуацию руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

На третьем месте по востребованности оказался седан Kia Rio 2015 года выпуска за 799 тыс. рублей. Объявление было доступно всего 1 день, на него откликнулись 64 человека.

Ранее стало известно, что Volkswagen впервые закроет завод в Китае.

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