На въезде на Крымский мост образовалась трехчасовая пробка

В очереди перед Крымским мостом скопилось около 1,5 тыс. машин. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба, курирующего ситуацию на объекте.

Пробка перед мостом образовалась еще ночью, изначально в ней находилось около 1250 автомобилей со стороны Тамани, однако на выезде из Крыма очереди не было. По данным на 9:00, в очереди со стороны Тамани стоят 1200 транспортных средств, и время ожидания для водителей составляет около трех часов. На въезде со стороны Керчи в пробке стоят уже 420 машин — время ожидания для них составляет около двух часов.

Крымский мост — инфраструктурный объект длиной 19 км. Возведенный в 2019 году автомобильный мост соединяет полуостров Крым с Краснодарским краем. В 2019 году параллельно с ним начал функционировать железнодорожный мост. С юга Крымский полуостров граничит с Херсонской и Запорожской областями России, через которые также проходит автомобильная дорога, соединяющая старые территории страны с полуостровом.

Ранее прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал разрушить Крымский мост.