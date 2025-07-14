На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На въезде на Крымский мост образовалась трехчасовая пробка

В очереди перед Крымским мостом скопилось около 1,5 тыс. машин
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди перед Крымским мостом скопилось около 1,5 тыс. машин. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба, курирующего ситуацию на объекте.

Пробка перед мостом образовалась еще ночью, изначально в ней находилось около 1250 автомобилей со стороны Тамани, однако на выезде из Крыма очереди не было. По данным на 9:00, в очереди со стороны Тамани стоят 1200 транспортных средств, и время ожидания для водителей составляет около трех часов. На въезде со стороны Керчи в пробке стоят уже 420 машин — время ожидания для них составляет около двух часов.

Крымский мост — инфраструктурный объект длиной 19 км. Возведенный в 2019 году автомобильный мост соединяет полуостров Крым с Краснодарским краем. В 2019 году параллельно с ним начал функционировать железнодорожный мост. С юга Крымский полуостров граничит с Херсонской и Запорожской областями России, через которые также проходит автомобильная дорога, соединяющая старые территории страны с полуостровом.

Ранее прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал разрушить Крымский мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами