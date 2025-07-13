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Назван надежный Chevrolet, который в РФ продают от 300 тысяч рублей

Автоэксперт Зиновьев: в РФ продают надежный Chevrolet Cobalt узбекской сборки
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Chevrolet

В России на вторичном рынке можно найти надежный Chevrolet Cobalt узбекской сборки — модель продается под названием Ravon R4. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За Рулем» Сергей Зиновьев.

Длина кузова модели равна 4479 мм, а клиренса — 155 мм. Объем багажника составляет 563 л.

«Набор агрегатов как у Джентры: мотор B15D2 1.5 (107 л. с.) с автоматом или механикой. Есть лишь некоторые отличия: у двигателя другие катушки зажигания, в трансмиссии иной узел сцепления <...> После 156 тыс. км провели тщательную ревизию: все ключевые компоненты, включая двигатель, в хорошем техническом состоянии», — заявил эксперт.

По словам Зиновьева, модель выпускалась с 2011 до 2023 года. На «вторичке» автомобиль продается от 300 тыс. до 1,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что среди подержанных кроссоверов и внедорожников в бюджете 1 млн рублей достойными для покупки вариантами являются Renault Duster и Lada Niva Travel.

В том же бюджете можно приобрести SsangYong Actyon 2014-2015 годов выпуска, с бензиновым мотором или дизелем мощностью 150 л.с. Еще один вариант за 1 млн рублей — Toyota RAV4 2008-2009 годов выпуска с атмосферным 2,0-литровым мотором мощностью 152 л.с.

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы копии Chevrolet Aveo за 400 тысяч рублей.

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