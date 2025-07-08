В Тюмени на видео попало, как школьник влетел в Infiniti на питбайке

Shot: в Тюмени 13-летний подросток влетел в машину на питбайке и попал на видео

В Тюмени 13-летний подросток на питбайке врезался в Infiniti. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Трагедия произошла на перекрестке в Тюмени. «Инфинити» поворачивал и не успел среагировать на школьника», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как подросток врезается в проезжающий автомобиль. От удара школьник подлетает в воздух и приземляется на проезжую часть.

По информации канала, несовершеннолетний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

По словам отца подростка, питбайк был подарком школьнику от родителей. Перед ДТП подросток поехал на транспорте играть в футбол.

Также сообщается, что воительских прав у школьника не было.

До этого в городе Верхняя Пышма Свердловской области автомобиль врезался в два трамвая. Видеорегистратор запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль врезается в трамвай, от удара машину подбрасывает.

Ранее легковушку с ростовчанами зажало под грузовиком, и это попало на видео.