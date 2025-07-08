На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени на видео попало, как школьник влетел в Infiniti на питбайке

Shot: в Тюмени 13-летний подросток влетел в машину на питбайке и попал на видео
true
true
true

В Тюмени 13-летний подросток на питбайке врезался в Infiniti. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Трагедия произошла на перекрестке в Тюмени. «Инфинити» поворачивал и не успел среагировать на школьника», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как подросток врезается в проезжающий автомобиль. От удара школьник подлетает в воздух и приземляется на проезжую часть.

По информации канала, несовершеннолетний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

По словам отца подростка, питбайк был подарком школьнику от родителей. Перед ДТП подросток поехал на транспорте играть в футбол.

Также сообщается, что воительских прав у школьника не было.

До этого в городе Верхняя Пышма Свердловской области автомобиль врезался в два трамвая. Видеорегистратор запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль врезается в трамвай, от удара машину подбрасывает.

Ранее легковушку с ростовчанами зажало под грузовиком, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами