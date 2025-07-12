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Жена рэпера на Mazda влетела в табун лошадей, и это попало на видео

В Якутии на видео попало, как жена рэпера Джиды влетела в табун лошадей
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В Якутии женщина за рулем Mazda врезалась в табун лошадей на проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

«10 июля около полуночи на 55-м километре федеральной автодороги «Умнас» возле с. Улах-Ан, водитель, 1992 г.р., управляя автомобилем марки «МАЗДА СХ-5», не выбрала скорость, соответствующую дорожным условиям, в результате чего совершила наезд на табун лошадей. От удара машина съехала с дороги», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина въезжает в табун лошадей на проезжей части. От удара животные разлетаются в разные стороны.

По информации канала, в результате ДТП одна лошадь получила травмы, несовместимые с жизнью. В момент аварии в автомобиле находились муж и ребенок водительницы, которые были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Женщина привлечена к административной ответственности. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости», ссылаясь на местные СМИ, утверждает, что за рулем была жена рэпера Джиды (Гоши Васильева).

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