В Ленобласти в ДТП погиб ученый, первым тестировавший вакцину «Спутник V»

47News: в ДТП под Приозерском погиб глава совета директоров «Эскеллены» Захаров

На трассе в Ленинградской области 11 июля произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Об этом сообщает портал 47News.

По данным журналистов, погибшим оказался 45-летний Константин Захаров — руководитель совета директоров петербургской компании «Эскеллена», которая проводила испытания первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Авария случилась на 16-м километре дороги «Саперное — Мельниково — Кузнечное» в Приозерском районе. По предварительной информации, у большегруза MAN, которым управлял 32-летний гражданин Киргизии, лопнуло колесо, и грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi Q7, за рулем которого находился Захаров.

Факт гибели подтвердили коллеги ученого, однако воздержались от комментариев.

Известно, что Захаров активно сотрудничал со СМИ, помогая в понятной форме объяснять сложные научные темы, особенно в сфере фармацевтики.

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