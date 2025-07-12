Петербурженка угрожала школьникам, что натравит собаку, и это попало на видео

В Санкт-Петербурге женщина грозила натравить свою собаку на школьников, которые припарковали свои велосипеды на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Женщину выбесило, что мальчики заехали на великах туда, где обычно гуляют малыши. Она зашла на площадку с собакой без намордника и стала отчитывать детей. Дальше даму понесло: она толкала парня, хватала его велик, а потом стала угрожать ему и другу, что натравит на них своего пса», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел на детской площадке в Юнтолово в Приморском районе города. Петербурженка сняла со своей собаки намордник и начала угрожать детям. На помощь школьникам пришел местный житель.

По словам подростков, они оставили припарковали свои велосипеды на детской площадке, чтобы надеть кофты, потому что на улице резко поднялся ветер.

Также сообщается, что мать одного из школьников планирует написать заявление в полицию.

Ранее петербурженка на иномарке влетела в детский сад.