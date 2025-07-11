«Огненная попытка»: на видео попало, как москвич спровоцировал пожар в авто в момент угона

В Москве мужчина хотел угнать припаркованный автомобиль, но спровоцировал пожар в транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Огненную попытку угона устроил ранее судимый москвич на севере столицы. Во дворе дома в Коптево он залез в незапертую машину и попытался ее завести, вырвав провода зажигания», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит к припаркованному автомобилю и садится в него.

По информации канала, нарушитель попытался завести автомобиль, но у него не получилось. Кроме того, во время попыток в транспорте «запахло жареным», тогда москвич решил скрыться и убежал, после чего автомобиль загорелся.

До этого сообщалось, что на въезде в Армавир (Краснодарский край) грузовик протаранил патрульный автомобиль ДПС. В результате ДТП пострадали двое инспекторов, они госпитализированы. На кадрах с последствиями аварии видно, что у патрульного автомобиля практически раздавлен кузов.

Ранее в Краснодаре подросток-самокатчик перелетел через кабину мини-грузовика и оказался в кузове.