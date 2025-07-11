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Британского психотерапевта уволили после близости с пациенткой, страдавшей фобией вождения

Британского психотерапевта уволили за близость с пациенткой после лечения фобии вождения
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Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании психотерапевт Нил Хэддон успешно оспорил в Высоком суде свое увольнение из-за близких отношений с пациенткой, которую он лечил от фобии вождения. Об этом сообщает The Telegraph.

До этого отраслевая организация психотерапевтов лишила лицензии специалиста с 20-летним стажем за шестимесячную связь с бывшей клиенткой.

«Терапевт рассказал комиссии, что у него случился бурный роман с бывшей пациенткой после того, как она впервые спросила его, «находит ли он её привлекательной» во время одного из последних сеансов», — уточняется в публикации.

Во время сеанса женщина пригласила его на свидание, от которого он отказался, однако спустя 10 дней принял ее предложение. Специалист убедился, что его подопечная почти избавилась от тревоги и стала способна ездить на дальние расстояния, в том числе по автомагистралям. Пара встречалась несколько раз на квартире пациентки и один раз — в автомобиле психотерапевта.

Ранее в России инспекторы ГИБДД поймали пьяным за рулем водителя междугородного автобуса.

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