Водителя междугородного автобуса гаишники поймали пьяным во время рейса

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники ГИБДД остановили и отстранили от работы водителя междугородного автобуса, который вез пассажиров в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Госавтоинспекторы остановили для проверки документов на 204 километре автодороги Сургут – Нижневартовск междугородний рейсовый автобус. В салоне находилось 30 пассажиров. Сотрудники полиции обратили внимание на то, что у водителя транспортного средства имеются внешние признаки алкогольного опьянения», — отмечается в сообщении.

Освидетельствование показало, что мужчина пьян. При этом перед выездом он прошел предрейсовый осмотр. Мужчина заявил, что употреблял спиртное уже после врачебной проверки. Ему грозит штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на срок до 1,5 лет.

После того, как водителя отстранили от управления, пассажиров отправили другим автобусом. Нетрезвый мужчина успел проехать около половины маршрута.

Ранее в Уфе водитель автобуса избил человека на остановке.