Автосалоны нового бренда Tenet начали открываться в России

В России начали открываться автосалоны нового бренда Tenet. В Омске салон этой марки открылся в одном здании с Chery, сообщает «Континент Сибирь».

«Омская компания «Антикор-Сервис» подписала дилерский договор по брендам Chery и Tenet. Технический запуск салонов запланирован на 10 июля», — отмечается в публикации.

Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, уточняет издание. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.

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