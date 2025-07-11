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ДТП парализовало движение на МКАД

На МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 92 км МКАД (в районе остановки «Тайнинская») произошло столкновение двух автомобилей с участием такси. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено. Заняты две полосы из пяти. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что на въезде в Армавир (Краснодарский край) грузовик протаранил патрульный автомобиль ДПС. В результате ДТП пострадали двое инспекторов, они госпитализированы. На кадрах с последствиями аварии видно, что у патрульного автомобиля практически раздавлен кузов: разбит багажник, задняя ось сместилась в салон и оказалась на уровне задних сидений. Также у машины разбита передняя часть. Перед аварийной машиной стоит большегрузная фура с полуприцепом.

Ранее в Краснодаре подросток-самокатчик перелетел через кабину мини-грузовика и оказался в кузове.

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