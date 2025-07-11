В Омске при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек

Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с участием автобуса в Омске

Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с автомобилем «Рено автовоз» в Омске. Об этом сообщила Госавтоинспекция Омской области в официальном Telegram-канале.

В заявлении говорится, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в районе строения №93 по улице Суворова. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №125 (микрорайон Входной — железнодорожный вокзал), не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с припаркованной грузовой машиной.

«Медицинская помощь понадобилась шести пассажирам автобуса, в том числе двоим детям 2009 и 2020 годов рождения», — подчеркивается в публикации.

В Госавтоинспекции уточнили, что всего в автобусе находились 15 пассажиров.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале написал, что по факту ДТП была организована служебная проверка.

Ход проверки на контроль взяла прокуратура Омска. В том числе специалистам предстоит дать оценку действиям допустившего аварию водителя автобуса, отмечается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Ранее в Московской области в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали 15 человек.