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Возлюбленная экс-министра Старовойта пришла на его похороны в сопровождении охраны

SHOT: возлюбленная Старовойта пришла на кладбище вместе с матерью и охраной
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Петр Ковалев/ТАСС

Возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта, который совершил самоубийство, пришла на его похороны в сопровождении охраны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге. Как стало известно SHOT, Полина Копылова и ее мать приехали на похороны в сопровождении личной охраны», — говорится в сообщении.

По информации канала, девушка была на прощании до последнего и бросила горсть земли в могилу. Также с экс-министром попрощались губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, родные и близкие.

До этого сообщалось, что возлюбленная экс-министра Старовойта Полина осталась без жилья и вынуждена снимать номер в гостинице в Москве. В родной Курск девушка не возвращается, потому что там ей якобы «угрожает опасность».

Кроме того, на похоронах возлюбленная министра Полина шла позади близких родственников. Похоронную процессию на Смоленском возглавили брат, бывшая жена, дочки и мать экс-министра транспорта Романа Старовойта.

Ранее экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с собой.

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