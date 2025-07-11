Песков рассказал, почему в российских автомобилях применяют импортные запчасти

В производстве российских автомобилей применяются импортные компоненты из-за того, что отечественные автопроизводители не выпускают их массово и не могут обеспечить низкую цену. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В мире производителей стеклоподъемников или тормозных колодок можно пересчитать по пальцам. Они выпускают десятки миллионов запчастей в год. Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут делать несколько сотен тысяч таких деталей, но они будут в несколько раз дороже», — сказал Песков.

Песков признал, что доля импортных деталей в российских автомобилях по-прежнему велика. Пресс-секретарь главы государства связал это обстоятельство с тем, что производство некоторых автокомпонентов должно быть массовым, чтобы быть конкурентоспособным.

Также Песков посетовал, что не видит в СМИ попыток разобраться, с какими трудностями столкнулись автомобильная и авиационная промышленность России.

Ранее в России предложили повысить транспортный налог на автомобили старше 15 лет.