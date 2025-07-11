На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красноярский таксист напал на пассажиров с пистолетом, потому что они медленно шли к машине

В Красноярске таксист напал на семью с ребенком, потому что они медленно шли
true
true
true

В Красноярске к полугоду ограничения свободы приговорили водителя такси, который угрожал пистолетом пассажирам. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«Летом 2024 г. в Красноярске семья с двухлетним ребёнком заказала такси и направилась к прибывшей машине. Водитель, считая, что они двигаются слишком медленно, начал грубо их торопить. Нетерпение таксиста вылилось в резкие замечания, на что один из пассажиров заступился за свою семью, словесно отреагировал на недовольство и хлопнул дверью», — отмечается в сообщении.

После этого водитель такси вышел из машины, направил на мужчину пистолет и пригрозил «свалить» его. Также он выстрелил в воздух. Также он требовал от пассажиров встать на колени. По статье 119 Уголовного кодекса РФ суд приговорил водителя к 6 месяцам ограничения свободы — ему запрещено выезжать за пределы Красноярского края.

Ранее в Новосибирске попал на видео наезд на пешехода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами