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Haval обновил кроссовер Dargo

Haval выведет на рынок обновленный кроссовер Dargo
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Haval

Китайский концерн Great Wall рассекретил кроссовер Haval Big Dog (в России — Dargo) 2026 модельного года. Об этом сообщает Autohome.

Основные изменения в дизайне коснулись фар и решетки радиатора. Она получила новый декор с прямоугольными элементами. Обновленный Dargo будет доступен в Китае с пятью цветами кузова на выбор. Среди них появились два новых оттенка — зеленый и серый.

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Haval

Кроссовер, ориентированный на активный отдых, снабжен багажными рейлингами на крыше. В интерьере — новейшая интеллектуальная медиасистема с 14-дюймовым экраном высокого разрешения. Посредством голосовых команд можно управлять 70 функциями машины. У кроссовера кресла с вентиляцией и аудиосистема с 10 динамиками.

Для обновленного Dargo будут доступны два турбомотора, рабочим объемом 1,5 и 2 литра. Первый, на 184 л.с., сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Второму, 238-сильному, полагается 9-ступенчатый «робот и полный привод.

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