Представлен кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения

Японский автопроизводитель Mazda представил кроссовер CX-5 третьего поколения. Автомобиль будет доступен в Европе, Японии и на других рынках с единственным бензиновым мотором 2.5 и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

close Mazda

«Новый CX-5 дарит радость и волнение, когда вы смотрите на автомобиль, прикасаетесь к нему и и едете в нем. Кроме того, благодаря улучшенному внутреннему пространству и удобству использования, комфорту езды и тишине, он поддерживает комфортное вождение в различных ситуациях», — отмечается в сообщении Mazda.

close Mazda

Длина кроссовера — 4690 мм, в передней подвеске применяются стойки McPherson, задняя — многорычажная. На европейский рынок новое поколение Mazda CX-5 выйдет в конце 2025 года.

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