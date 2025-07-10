Nissan прервал производство Murano и Pathfinder из-за пошлин Трампа

Из-за пошлин, введенных против Канады президентом США Дональдом Трампом и ответных мер канадского правительства компания Nissan остановила выпуск кроссоверов Pathfinder и Murano, а также пикапа Frontier. Об этом сообщает Reuters.

«Японский автопроизводитель сообщил в своем заявлении в среду вечером, что приостановил производство внедорожников Pathfinder и Murano, а также пикапов Frontier, не уточнив, когда приостановка вступила в силу и как долго она, по его мнению, будет оставаться в силе», — отмечается в публикации.

В своем Nissan назвал эту меру краткосрочной и временной, а также выразил надежду, что две североамериканские страны придут к соглашению в ходе продолжающихся переговоров. Продажи автомобилей Nissan Versa, Sentra и Rogue продолжаются: они поставляются в Канаду из Японии и Мексики.

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