Видео: в Башкирии скорая, перевозившая ребенка, перевернулась после жесткого удара

В Башкирии автомобиль скорой помощи, перевозивший ребенка, столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Авария произошла пятого июля в Ишимбае. На перекрестке улиц Бульварной и Богдана Хмельницкого Citroën врезался в «скорую», которая двигалась со включенными мигалками», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения автомобиль скорой помощи падает на бок на проезжую часть.

В Госавтоинспекции по региону сообщили, что иномарка проезжала на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадал 11-летний ребенок, который в момент столкновения находился в салоне автомобиля экстренных служб. Школьника госпитализировали на другой машине скорой помощи.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге байкер перевернулся на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер переворачивается на проезжей части в момент движения. При этом после кульбита водитель приземляется под колеса черной иномарки.

Ранее ДТП с полицейским авто парализовало движение в центре Москвы.