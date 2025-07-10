Машина российского чиновника сгорела дотла и попала на видео

В Гатчине (Ленинградская область) сгорел автомобиль заместителя главы местной администрации по ЖКХ и дорожному хозяйству. Об этом сообщает 78.ru.

«Возгорание произошло в ночь на среду у дома на проспекте 25 Октября. Огонь полностью уничтожил иномарку Geely Monjaro и повредил еще два авто — стоявшие рядом Haval и Renault», — говорится в публикации.

СК возбудил уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве на Бескудниковском бульваре автомобили загорелись на парковке.

«Сначала взорвалась одна из них, а затем огонь перекинулся и на другие. Предварительно, пламя охватило уже восемь автомобилей», — рассказали очевидцы.

Прохожие запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько автомобилей горят и взрываются на парковке.

Ранее пожилая женщина почти сгорела заживо в пиццерии из-за взрыва электровелосипеда.