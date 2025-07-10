В Приморье вынесли приговор семье автоподставщиков, похитивших более 8 млн рублей

В Приморском крае семью автоподставщиков, похитивших около 8,5 млн рублей, отправят в колонию. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении в 43 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой) и пяти покушениях на аналогичные преступления», — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания установили, что семейная пара совместно со своим сыном в период с декабря 2018 года по январь 2022 года создавали аварийные ситуации ради выплат. В результате они похитили около 8,5 млн рублей страховых выплат, а также пытались получить 750 тысяч рублей, которые не назначили по независящим от них обстоятельствам.

По информации прокуратуры, суд признал приморцев виновными в совершении преступлений и назначил наказание мужчинам в виде 13 лет лишения свободы, а женщине – 10 лет. Кроме того, в доход государства конфисковали восемь автомобилей, общая стоимость которых составляет три млн рублей.

Ранее медик рассказала о нападении пациента на КАД.