«Он неизвестно под чем был»: медик рассказала о нападении пациента на КАД

Фельдшер из Петербурга считает, что напавший на нее пациент был пьян

В Санкт-Петербурге пациент напал на фельдшера во время движения автомобиля скорой помощи по КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Он неизвестно под чем был, либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении», — рассказала фельдшер.

По ее словам, сотрудники экстренной медицинской помощи госпитализировали 39-летнего мужчину. По дороге в больницу на КАД у пациента случился приступ агрессии: он начал кричать. Тогда фельдшер попросила остановить машину, а пациент решил, что они уже прибыли в больницу, и его не выпускают, поэтому он распахнул двери и вытолкнул медика на асфальт.

Женщина также отметила, что пока ей оказывали медицинскую помощь, мужчина сбежал. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. В его отношении составили административный протокол. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, сообщается, что пострадавшая находится в больнице на лечении.

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