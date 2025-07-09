«Маракасина. Это я не вам!»: Гузеева озвучила навигатор

Актриса Лариса Гузеева стала голосом автомобильного навигатора, сообщается в Telegram-канале компании 2ГИС.

«Не просто маршрут — целое шоу в вашем навигаторе. Теперь в 2ГИС можно включить голос Ларисы Гузеевой — яркий, уверенный, запоминающийся. Впрочем, как и сама Лариса Андреевна», — отмечается в сообщении.

Среди фраз, которые Гузеева произносит в процессе навигации: «С вашими темпами, я думала, мы уже не доедем. Но вы умеете удивлять»; «Маракасина. Это я не вам!»; «Подарите себе роскошь не общаться с людьми, которые вам неприятны. Просто двигайтесь дальше»; «Бывает, что мужчина средненький. Вот у нас впереди камера средней скорости» и «А я говорила, что не надо сюда поворачивать!».

Лариса Гузеева — советская и российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка России.

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