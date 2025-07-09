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При попытке спасти черепаху пожилой американец попал под колеса автомобиля

Во Флориде черепаха стала причиной трагедии на дороге
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Kirkam/Shutterstock/FOTODOM

Во Флориде (США) 77-летний мужчина пытался спасти черепаху на дороге и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает ABC News.

«Мужчина переходил дорогу, когда произошло последовательное столкновение, сообщили следователи. Женщина из Майами, управлявшая автомобилем, притормозила, чтобы избежать столкновения с пешеходом, но пикап Dodge Ram позади нее не затормозил вовремя», — отмечается в публикации.

В результате столкновения женщина на легковой машине проломила ограждение, а пикап сбил пожилого пешехода, которому выжить не удалось. О состоянии черепахи не сообщается. На время работы представителей правоохранительных органов движение по трассе было перекрыто.

Ранее в США бандит угнал машину с семимесячной девочкой внутри.

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