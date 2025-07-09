Стало известно, был ли шанс выжить у пассажиров Lexus, рухнувшего с моста в Нижнем Тагиле

Спасатель из Тагила рассказал, что у пассажиров Lexus не было шанса выжить

У водителя и пассажирок автомобиля Lexus, который упал с моста в реку в Нижнем Тагиле, не было шансов выжить. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга» со ссылкой на опрошенного спасателя и автоэкспертов.

«Спасти, к сожалению, не представлялось возможным. Операция началась в 08:00, не ночью, потому что в темное время суток спуски запрещены, это грубейшее нарушение техники безопасности», — рассказал спасатель.

По его словам, автомобиль находился между столбами вверх колесами. На месте работали пять водолазов. Водителя и пассажирок достали в течение получаса. Спасатель отметил, что автомобиль принял на себя сильный удар, после – упал в воду. Всю ночь на месте ДТП дежурили крейсер и машина спасателей на случай, если кто-то выжил и сможет выбраться.

По мнению автоэксперта Дмитрия Ларионова, скорость бокового движения была настолько высокой, что машина в любом случае бы перевернулась.

Другой эксперт — Максим Едрышов отметил, что даже если водитель и пассажирки после падения находились в сознании, то они не смогли бы открыть двери или окна из-за давления.

Ранее на видео попало, как Lexus с тагильчанами пробил ограждение и вылетел в реку.