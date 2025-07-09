На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, был ли шанс выжить у пассажиров Lexus, рухнувшего с моста в Нижнем Тагиле

Спасатель из Тагила рассказал, что у пассажиров Lexus не было шанса выжить
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург»

У водителя и пассажирок автомобиля Lexus, который упал с моста в реку в Нижнем Тагиле, не было шансов выжить. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга» со ссылкой на опрошенного спасателя и автоэкспертов.

«Спасти, к сожалению, не представлялось возможным. Операция началась в 08:00, не ночью, потому что в темное время суток спуски запрещены, это грубейшее нарушение техники безопасности», — рассказал спасатель.

По его словам, автомобиль находился между столбами вверх колесами. На месте работали пять водолазов. Водителя и пассажирок достали в течение получаса. Спасатель отметил, что автомобиль принял на себя сильный удар, после – упал в воду. Всю ночь на месте ДТП дежурили крейсер и машина спасателей на случай, если кто-то выжил и сможет выбраться.

По мнению автоэксперта Дмитрия Ларионова, скорость бокового движения была настолько высокой, что машина в любом случае бы перевернулась.

Другой эксперт — Максим Едрышов отметил, что даже если водитель и пассажирки после падения находились в сознании, то они не смогли бы открыть двери или окна из-за давления.

Ранее на видео попало, как Lexus с тагильчанами пробил ограждение и вылетел в реку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами